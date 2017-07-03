Посол Азербайджана: Время предпринять действенные шаги по решению карабахского конфликта давно настало

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Институт тройного сопредседательства Минской группы ОБСЕ до сих пор не привёл к искомому итогу – началу процесса устранения военных последствий карабахского конфликта и его политического разрешения".

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

По его словам, сам по себе формат, включающий трёх постоянных членов Совета Безопасности ООН, выглядит весьма серьёзным. "Ведь именно эти страны обладают огромным политическим весом и соответствующим опытом, выработанным десятилетиями, если не веками активности их национальных дипломатий. А Россия, например, является не только географически близкой региону Южного Кавказа, но и связанной с ним тесными историческими узами".

Как считает посол, время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало: "Существующий статус-кво, характеризующийся продолжающейся оккупацией территорий Азербайджана, неприемлем. На это указывали и главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в своих заявлениях 2009−2013 гг. То есть ныне следует обеспечить условия для продолжения субстантивных переговоров с намерениями достичь реальных результатов, для чего необходима политическая воля. Подчеркну ещё раз, что переговоры должны носить предметный характер. Это как раз тот случай, когда важен результат, а не процесс".