Посол: Виновные в Ходжалинской трагедии должны понести наказание

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Во Вьетнаме прошел семинар, посвященный оккупации азербайджанских территорий и Ходжалинской трагедии, сообщает Report со ссылкой на вьетнамские СМИ.

Как заявил в ходе мероприятия посол Азербайджана Анар Иманов, официальный Баку требует правосудия в отношении виновников трагедии. Он выразил возмущение, что силы, виновные в данной трагедии, еще не предстали перед судом и не понесли своего наказания.

Посол призвал международные СМИ рассказать правду об ужасающей резне и геноциде азербайджанского народа.

Глава миссии подчеркнул, что международное сообщество до сих пор не расследовало данное преступление по причине отсутствия политической воли. В связи с этим А. Иманов предложил "реформировать систему международного правосудия".

Вьетнамские исследователи и политологи в свою очередь подчеркнули, что Вьетнам хорошо понимает азербайджанскую сторону, так как сам пережил подобную травму во время войны, когда вьетнамский народ подвергся массовым убийствам со стороны американских военных.

В ходе семинара был также продемонстрирован документальный фильм на тему Ходжалинской трагедии, созданный при поддержке посольства.