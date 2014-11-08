Посол Азербайджана в Литве обсудил с руководством канала "ЛРТ Культура" снятый армянским режиссером фильм

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде встретился с руководством канала "ЛРТ Культура".

Как сообщил Report посол Г.Мамедзаде, на встрече был обсужден показ на этом канале снятого армянским режиссером Варданом Оганесяном фильма "Рассказы людей во время войны и мира" о конфликте в Нагорном Карабахе.

Посол отметил, что каналом будут предприняты определенные шаги в этом направлении: "Пока я бы не хотел раскрывать подробности".

Отметим, что несколько дней назад на телеканале "ЛРТ Культура" был показан документальный фильм "Рассказы людей во время войны и мира". В фильме представлена искаженная информация об оккупированном армянскими вооруженными силами Нагорном Карабахе и ложь армянских сепаратистов об этой войне. В связи с этим посольство Азербайджана в Литве выразило протест руководству телеканала.