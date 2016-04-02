Посол: Азербайджан готов перейти от дипломатического урегулирования карабахского конфликта к военному

Баку. 2 Апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы заявил о готовности Баку решить проблему Нагорного Карабаха военным путём, передает Report со ссылкой на İnterfax.

"22 года идут попытки мирного решения этого конфликта. Ну сколько же можно? Мы готовы к мирному решению вопроса. Но если не будет решаться мирным путём, то будем решать военным путём", - заявил он в субботу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, компромисс со стороны Азербайджана заключается в том, что армянским военным предложено покинуть спорную территорию. После этого, как подчеркивает собеседник радиостанции, главы республик сядут за стол переговоров для обсуждения совместного проживания двух народов на территории Нагорного Карабаха.

"Есть четыре резолюции Совета безопасности ООН, есть решение генеральной конференции ООН, есть документы Совета Европы ПАСЕ и так далее, и так далее. Работает минская группа. Есть конкретные предложения о выводе оккупационных войск", - добавил посол.

На вопрос ведущей, поддерживает ли Турция в военном решении нагорно-карабахского вопроса Азербайджан, Полад Бюльбюль Оглы ответил: "Тут не важно, кто кому будет помогать. Вы ищите причины, которые второстепенные. Вопрос в оккупации азербайджанских земель".