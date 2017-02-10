Посол: Афины выступают на стороне официального Баку в карабахском конфликте

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Греция поддерживает деятельность посредников Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и поддерживает позицию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Греции в Азербайджане Димитриос Цунгас на встрече с азербайджанскими студентами.

"Вопрос нагорно-карабахского конфликта достаточно сложен. Мы поддерживаем деятельность МГ ОБСЕ в данном контексте и выступаем на стороне Баку. Греция не могла бы поступить иначе в отношении Азербайджана, так как имеет схожую проблему и на Кипре", - заявил Д.Цунгас.

По его словам, греческая сторона понимает позицию Азербайджана, так как кипрский вопрос остается нерешенным уже на протяжении более 40 лет.