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    Посол: Афганистан поддерживает Азербайджан и его народ в вопросе Нагорного Карабаха

    Афганистан против такого рода правительственного терроризма и против любой формы проявления терроризма© Report/ Elshan Baba

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Афганистан поддерживает Азербайджан и его народ в вопросе Нагорного Карабаха и является противником этой агрессии". Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили.

    "Афганистан против такого рода правительственного терроризма и против любой формы проявления терроризма", - заявил посол, отметив, что Афганистан также поддерживает исламскую солидарность, и выразив надежду на то, что исламские страны проявят единство и в вопросе Нагорного Карабаха. 

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