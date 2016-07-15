После петербургской встречи президентов армяне 300 раз нарушили режим прекращения огня, погибли двое азербайджанских военнослужащих

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ После трехсторонней встречи президентов России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, состоявшегося 20 июня в Санкт-Петербурге, армянские вооруженные подразделения 300 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Report, режим прекращения огня чаще нарушался на линии противостояния войск в направлении Газахского, Тертерского, Физулинского и Ходжавендского районов.

За этот период погибли двое военнослужащих азербайджанской армии. 5 июля на азербайджано-армянской государственной границе в результате снайперского огня армянской стороны погиб военнослужащий азербайджанской армии, солдат Алиев Вусал Амир оглу.

Вечером 14 июля в результате снайперского огня, открытого врагом в направлении Агдамского района фронта, пал шехидом военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, старший лейтенант Мамедов Тогрул Сайяд оглу.

Министерство обороны заявляет, что ответственность за последствия провокации ложится на военно-политическое руководство Армении.

Отметим, что 20 июня в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. На этой встрече президенты договорились о периодическом продолжении трехсторонних встреч по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.