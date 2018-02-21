Посетившее Ханкенди лицо объявлено в международный розыск по линии Интерпола

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Генпрокуратурой продолжаются уголовно-правовые меры в отношении лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, в связи с наличием по уголовному делу, следствие которого ведется в управлении по расследованию тяжких преступлений Генпрокуратуры обоснованных подозрений в том, что руководитель действующей в Бельгии "Армяно-европейской федерации во имя справедливости и демократии" Каспар Карампетян в 2014-2018 годы в составе организованной группы повторно намеренно незаконно пересек границу Азербайджанской Республики со стороны Армении и посетил Ханкенди и другие населенные пункты, с целью пропаганды на международном уровне сепаратисткой т.н. Нагорно-Карабахской Республики открыто озвучивал призывы против суверенитета Азербайджанской Республики и направленные на ее территориальный раскол, 20 февраля 2018 года он был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) и 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики, совершенные или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) УК, на основе решения суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международных розыск по линии Интерпола.

"Азербайджанская Республика и в дальнейшем будет предпринимать необходимые и категоричные меры, чтобы не допустить случаев нарушения суверенитета и территориальной целостности, а также для защиты прав и законных интересов граждан ", - сообщили в Генпрокуратуре.