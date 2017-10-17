Помощник президента Азербайджана: Саргсян хоть постеснялся бы сопредседателей

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "К сожалению, С. Саргсян опять в своем амплуа. В присущей ему манере считает честью сорвать достигнутую во время переговоров договоренность. Было решено, что помимо согласованных пунктов, никаких заявлений не будет. Несмотря на обещание, он вновь не сдержал слово. Хоть постеснялся бы сопредседателей и представителя ОБСЕ. Видимо, намерение сорвать переговоры все еще при нем".

Как сообщает Report, об этом в соцсети написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов.

"Однако он знает и пусть не забывает, что Нагорный Карабах был и останется неотъемлемой частью Азербайджана. План Саргсяна не осуществить ни ему, ни его приемникам. Сколько бы он не пресмыкался перед своими покровителями, его сон не станет явью. Наверное, его цель только в том, чтобы держать жителей Армении в постоянной тревоге и мучениях. Ну и пусть…", - добавил Н. Мамедов.