​Политолог: Россия понимает, кто реальный хозяин положения в регионе

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Урегулирование нагорно-карабахского конфликта зависит от усилий страны, консолидации власти и политических элит в Азербайджане, заявил Report политолог Ильгар Велизаде, комментируя урегулирование нагорно-карабахского конфликта на фоне уходящего года.

"В 2014 году определились текущие приоритеты для урегулирования конфликта. В частности, обострение ситуации на линии фронта показало, что Азербайджан рассматривает силовой вариант решения конфликта в качестве одного из приоритетных, уделяя особое внимание также повышению обороноспособности страны", - заявил И.Велизаде.

Эксперт отметил, урегулирование карабахского конфликта в первую очередь зависит от усилий страны, консолидации власти и политических элит Азербайджана.

"На фоне политической турбулентности в мире в контексте украинских событий, отчетливо понимаем, что многое зависит не от коллективных действий или международного посредничества, а от усилий, прилагаемых самой страной, консолидации власти и политических элит, сил страны, чтобы справиться с теми рисками, которые выпадают на ее долю.

В случае с Азербайджаном тем самым риском является нагорно-карабахский конфликт", - подчеркнул он.

По словам И.Велизаде, Азербайджан за прошедший год проявил свою способность постоять за себя в этом конфликте.

"Надо сказать, что и региональные, и нерегиональные игроки по достоинству оценили подобную демонстрацию силы", - сказал политолог.

Он обратил внимание на факт визита министра обороны России Сергея Шойгу, который пришелся на активные военные учения на российской базе в армянском Гюмри.

"То есть, Шойгу предпочел находиться в Баку, нежели в Ереване или Гюмри. Это показывает то, что Россия понимает, кто реальный хозяин положения в регионе на сегодняшний день и с кем нужно выстраивать конструктивные отношения", - подчеркнул И.Велизаде.

Коснувшись темы перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, политолог отметил, что, к сожалению, они неопределенные.

"Потому, что ничего нельзя сказать о перспективах, если анализировать позицию Армении в этом вопросе. Никаких подвижек, никаких конструктивных заявлений сделано не было", - заявил эксперт.

Он выразил мнение, что, наоборот, прослеживается деструктивная линия армянского руководства: "Были сделаны нелепые заявления, звучали угрозы на фоне обострения конфликта, переговорных процессов, которые проходили и в Париже, и в Сочи".

Политолог отметил, что подобные заявления свидетельствует о том, что армянская сторона не настроена, к сожалению, на позитивное решение конфликта.

"Нам не остается ничего, кроме того как готовиться к самому худшему, при этом необходимо реализовать тот небольшой потенциал для проведения мирных переговоров. О такой линии поведения можно судить по нашему военному бюджету на будущий год, который стал больше военного бюджета текущего", - резюмировал И.Велизаде.