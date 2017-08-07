Политолог из США: Албанская церковь Гянджясар не имеет ничего общего с армянской григорианской церковью

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Албанская церковь в оккупированном ВС Армении Кельбаджарском районе Азербайджана является примером того, как армяне намеренно меняют названия азербайджанских культурных памятников.

Об этом Report сказал американский политолог Питер Тейс, касаясь проведенной недавно армянскими сепаратистами церемонии в албанской церкви Гянджясар, которую армяне переименовали в Гандзасар.

Он напомнил, что церковь Гянджясар была построена в 1216 году принцем Ашаги Хачына Гасаном Джалалом. П. Тейс подчеркнул, что церковь была центром культуры Закавказской Албании.

"Церковь Гянджясар, согласно археологическим раскопкам, не имеет ничего общего с армянской григорианской церковью. Переименование азербайджанских культурных и религиозных памятников со стороны армян является явным показателем нарушения ими гуманитарного права", - сказал П. Тейс