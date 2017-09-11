Российский политолог: Азербайджан в ситуации с Лапшиным показал блестящую, идеальную политическую работу

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Российский политолог Сергей Марков прокомментировал распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report со ссылкой на портал "Москва-Баку", С. Марков заявил, что во всей этой ситуации с А. Лапшиным, Азербайджан продемонстрировал идеальную политическую работу: "Здесь важно именно то, что Лапшина помиловали не потому что он какой-то хороший человек, признал территориальную целостность Азербайджана, а потому что Азербайджан пошел навстречу своим партнерам, дружественным странам. Во-вторых, во всей этой ситуации с Лапшиным Азербайджан показал блестящую, идеальную политическую работу".

С. Марков добавил, что Азербайджан решил проявить жесткость и проучить тех, кто сотрудничает с сепаратистским режимом Нагорного Карабаха, чтобы никому неповадно было, чтобы все, кто решит глумиться над отношением Азербайджана к проблеме оккупированных земель, понял, что ему это будет дорогого стоить: "Азербайджанская власть сработала точно, красиво – все цели достигнуты одновременно. Сначала Азербайджан показал жесткость к тем, кто планирует посетить территории, показал уважение к странам, чьим гражданином является Лапшин, в итоге проявил свой гуманизм".