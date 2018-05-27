Полад Бюльбюльоглы: "Время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало"

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы дал большое интервью «Московскому комсомольцу» в связи со 100-летием Азербайджанской независимости.

Как передает Report, посол отметил, что первая демократическая республика на Востоке просуществовала всего 23 месяца, но была признана многими странами мира и стала субъектом международного права.

«В результате серьезных геополитических событий, мы стали частью Союза Советских Социалистических Республик и на протяжении 71 года жили в составе этого государства. Здесь я не могу не вспомнить Великую Отечественную войну, огромный вклад моей страны в победу над фашизмом», - сказал Полад Бюльбюльоглы.

По его словам, сегодня Азербайджан тоже признан мировым сообществом, играет важную роль в системе международных отношений и зарекомендовало себя в качестве надежного партнера, способного внести свой весомый вклад в дело поддержания международного мира и безопасности.

«Сохраняя добрососедские отношения со всеми государствами мирового сообщества, Азербайджан находится в состоянии конфликта с Арменией, которая вот уже на протяжении 30 лет проводит политику военной агрессии в отношении Азербайджана. Безусловно, существующий статус-кво является неприемлемым. Время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало», - отметил посол.

Развивая мысль Полад Бюльбюльоглы заметил, что в Азербайджане на протяжении веков жили в мире и согласии представители различных этнических и культурных меньшинств - в этом отношении столица Азербайджана город Баку является центром толерантности.

«Большой вклад в развитие мультикультурализма и толерантности в стране вносит деятельность Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом страны г-жой Мехрибан Алиевой. В рамках проекта Фонда «Адрес толерантности — Азербайджан» осуществляются реконструкция и реставрация мечетей, церквей, храмов как в Азербайджане, так и за его пределами», - сказал Полад Бюльбюльоглы.

Он также отметил традиции дружбы и добрососедства между Россией и Азербайджаном, стратегического партнерства между странами, основанного на коренных интересах народов 2 стран.

«Мы исходим из того понимания, что укрепление доверия и стратегического партнерства между нашими государствами и народами будет также способствовать миру и стабильности в регионе. Азербайджанская сторона полагает, что Российская Федерация в качестве одного из государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ предпримет максимальные усилия для скорейшего решения Карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики», - заявил посол.