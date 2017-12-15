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    Похоронен ставший шехидом военнослужащий Азербайджана - ФОТО

    Шехид похоронен на кладбище села Гендов в Шабранском районе

    Шабран. 15 декабря. REPORT.AZ/ Погибший военнослужащий Азербайджана был похоронен.

    Как сообщает северное бюро Report, ставший шехидом вчера в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Армении Физули Сулейман оглу Салахов 1978 г.р. похоронен на кладбище села Гендов в Шабранском районе.

    В церемонии похорон шехида приняли участие представители Исполнительной власти Шабранского района, министерства обороны и Государственной службы по призыву на военную службу и мобилизации, представители общественности района.

    Отметим, что прослуживший в Вооруженных силах Азербайджана 19 лет Ф. Салахов был женат, у него остались двое сыновей. 

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