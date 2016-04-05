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    В Баку похоронен солдат азербайджанской армии - ФОТО

    Мушфиг Оруджов похоронен на кладбище Деде Горгуд

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Похоронен солдат азербайджанской армии, павший шехидом в ходе предотвращения провокации армян на линии соприкосновения войск. 

    Как сообщает Report, Мушфиг Ариф оглу Оруджов, погибший в боях на линии фронта в ночь с 3 на 4-е апреля, похоронен на кладбище Деде Горгуд в поселке Говсан.

    На церемонии прощания принимали участие официальные лица министерства обороны, исполнительной власти Хатаинского района и представители общественности.

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