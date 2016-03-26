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    Погиб военнослужащий азербайджанской армии

    Младший сержант Э.Аббасзаде посмертно удостоен медали За отличие в военной службе 3-ей степени

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ 25 марта на линии соприкосновения войск в бою с оккупантами погиб азербайджанский военнослужащий, младший сержант Аббасзаде Эльшад Рагуф оглу.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.

    Приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова младший сержант Э.Аббасзаде посмертно удостоен медали "За отличие в военной службе" 3-ей степени.

    Потери вражеской стороны уточняются. 

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