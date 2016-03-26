Погиб военнослужащий азербайджанской армии

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ 25 марта на линии соприкосновения войск в бою с оккупантами погиб азербайджанский военнослужащий, младший сержант Аббасзаде Эльшад Рагуф оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.

Приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова младший сержант Э.Аббасзаде посмертно удостоен медали "За отличие в военной службе" 3-ей степени.

Потери вражеской стороны уточняются.