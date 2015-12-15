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    ​Погиб военнослужащий азербайджанской армии

    Ответственность за нагнетание обстановки на линии соприкосновения войск полностью лежит на преступном военно-политическом руководстве Армении

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 14 декабря в ходе столкновения на линии соприкосновения войск погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, солдат Рагимли Нихад Илтифат оглу.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.

    Министерство обороны заявляет, что ответственность за нагнетание обстановки на линии соприкосновения войск полностью лежит на преступном военно-политическом руководстве Армении. 

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