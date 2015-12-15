​Погиб военнослужащий азербайджанской армии

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 14 декабря в ходе столкновения на линии соприкосновения войск погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, солдат Рагимли Нихад Илтифат оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.

Министерство обороны заявляет, что ответственность за нагнетание обстановки на линии соприкосновения войск полностью лежит на преступном военно-политическом руководстве Армении.