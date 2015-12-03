Погиб прапорщик азербайджанской армии

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Вечером 30 ноября на линии соприкосновения войск погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, прапорщик Новрузов Фариз Алаббас оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По факту Военная прокуратура провела расследование по установлению обстоятельств произошедшего. Результаты расследования показали, что прапорщик Ф.Новрузов пал шехидом от вражеской пули.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.

В министерстве обороны заявили, что Армения пытается дестабилизировать ситуацию, пользуясь сложным военно-политическим положением в регионе в своих интересах. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана будут предпринимать необходимые меры для предотвращения попыток активности врага.