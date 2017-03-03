Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 265 раз за сутки

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60-, 82- и 120-миллиметровые минометы (всего 196 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 265 раз, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех, Бердаван Ноемберянского района, Айгеовит, Вазашен, Паравакар Иджеванского района, Айгепар, Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, в селах Алибейли, Мунджуглу, Агбулаг, Кочанеби, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Сарыджалы, Мерзили, Юсифджанлы, Баш Карвенд, Шыхлар, Джевахирли, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.