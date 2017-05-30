Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 128 раз

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 82-мм минометы (13 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 128 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского и Товузского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.