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    Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 128 раз

    Враг использовал крупнокалиберные пулеметы и 82-мм минометы© Report.az

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 82-мм минометы (13 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 128 раз.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского и Товузского районов.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

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