Подразделения ВС Армении, используя минометы, обстреляли позиции азербайджанской армии

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-мм минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 130 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Азатамут и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Джафарли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, в селе Алибейли и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Гороган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.