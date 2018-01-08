Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 125 раз за сутки

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 125 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.