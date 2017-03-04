Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 125 раз за сутки

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 82-миллиметровые минометы (всего 33 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 125 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Довех, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, на безымянных высотах и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района и на безымянных высотах и в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили Агдамского района и Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.