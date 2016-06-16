Подготовлены GPS координаты 127 могил захороненных без опознания азербайджанских шехидов

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести определила месторасположение могил захороненных без опознания шехидов, отдавших жизнь во время интенсивных военных операций на территории страны.

Как сообщает Report, об этом на прошедших в Милли Меджлисе слушаниях по случаю "Дня прав человека в Азербайджанской Республике - 18 июня" заявил секретарь госкомиссии Исмаил Ахундов.

По его словам, подготовлены GPS координаты 127 могил на территории страны и создан архив.