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    Подготовлена русская версия электронного издания "Армянский вандализм: азербайджанские памятники, находящиеся в плену"

    Там представлены фотографии, отражающие наглядное проявление армянского вандализма

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Подготовлена русская версия электронного издания "Армянский вандализм: азербайджанские памятники, находящиеся в плену".

    Как сообщает Report, в этом электронном издании, подготовленном на трех языках, представлены фотографии, отражающие состояние до и после оккупации более 200 из около 800 памятников, оставшихся на наших оккупированных территориях и на территории Армении, также подготовлена их характеристика. В разделе "Фотообвинение" размещены более 160 фотографий, отражающих наглядное проявление армянского вандализма.

    Отметим, издание на азербайджанском и английском языках было  представлено  в прошлом году в преддверии 100-летия вымышленного геноцида, отмечаемого мировым армянством.

    Электронная версия доступна пользователям на домене http://www.armenianvandalism.az.

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