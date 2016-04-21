Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Подготовлена русская версия электронного издания "Армянский вандализм: азербайджанские памятники, находящиеся в плену".

Как сообщает Report, в этом электронном издании, подготовленном на трех языках, представлены фотографии, отражающие состояние до и после оккупации более 200 из около 800 памятников, оставшихся на наших оккупированных территориях и на территории Армении, также подготовлена их характеристика. В разделе "Фотообвинение" размещены более 160 фотографий, отражающих наглядное проявление армянского вандализма.

Отметим, издание на азербайджанском и английском языках было представлено в прошлом году в преддверии 100-летия вымышленного геноцида, отмечаемого мировым армянством.

Электронная версия доступна пользователям на домене http://www.armenianvandalism.az.