Почетный член ПАСЕ: Мировое сообщество надлежащим образом не отреагировало на Ходжалинскую трагедию

Киев. 26 февраля. REPORT.AZ/ Мировое сообщество надлежащим образом не отреагировало на Ходжалинскую трагедию. Об этом киевскому бюро Reportзаявил почетный член ПАСЕ от Украины Анатолий Раханский.

«Во-первых, ОБСЕ и ООН не своевременно отреагировали на те события. Во-вторых, они не использовали инструментов и рычагов влияния для наказания виновников этого преступления. То есть, мировое сообщество в лице этих организаций, к сожалею, сработало неэффективно. И неэффективность их работы мы продолжаем видеть в их реакции на сегодняшние подобные преступления, захваты территорий других государств и прочее», - заявил Раханский.