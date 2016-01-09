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    СМИ: Зажиточные и высокопоставленные лица Армении не хотят отправлять своих детей в Нагорный Карабах

    Это вызывает недовольство в Армении

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Детей высокопоставленных чиновников Армении  не отправляют на службу на оккупированные территории Азербайджана Нагорный Карабах. Как сообщает Report, об этом пишут армянские СМИ. 

    Согласно сообщению, это вызывает недовольство в Армении. 

    Как заявил один из представителей армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе Мовсес Акопян, этот вопрос решается "по результатам жребия". Однако в Армении существуют серьезные сомнения в том, как проводится эта жеребьевка. 

    Отметим, что с 8 января в Армении начался очередной зимний призыв.

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