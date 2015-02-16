Cлучаи нарушения режима прекращения огня уменьшились ​по сравнению с предыдущими днями

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 26 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Ашаги Аскипара Газахского района с территории села Воскепар Ноемберянского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Кенгерли, Ширванлы, Джавахирли, Баш Гервенд Агдамского района, населенные пункты Горган, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Физулинского и Джебраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.