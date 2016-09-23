В Армении в отношении шести военнослужащих заведено уголовное дело

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В связи с убийством армянского солдата на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе заведено уголовное дело в отношении шести военнослужащих. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила советник главы Следственного комитета Армении Сонна Трузян.

По ее словам, в отношении солдата Нарека Пататаняна в прошлом также применялось насилие.

Задержанным предъявлено обвинение по таким статьям, как "насилие в отношении подчиненного или угроза насилия", "злоупотребление властью", "нарушение правил несения боевого дежурства" и др. Пятеро из них - солдаты, еще один - лейтенант армянской армии.

Отметим, инцидент произошел 16 сентября.