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    В Армении в отношении шести военнослужащих заведено уголовное дело

    Задержанным предъявлено обвинение по таким статьям, как насилие в отношении подчиненного или угроза насилия

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В связи с убийством армянского солдата на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе заведено уголовное дело в отношении шести военнослужащих. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила советник главы Следственного комитета Армении Сонна Трузян.

    По ее словам, в отношении солдата Нарека Пататаняна в прошлом также применялось насилие. 

    Задержанным предъявлено обвинение по таким статьям, как "насилие в отношении подчиненного или угроза насилия", "злоупотребление властью", "нарушение правил несения боевого дежурства" и др. Пятеро из них - солдаты, еще один - лейтенант армянской армии.

    Отметим, инцидент произошел 16 сентября. 

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