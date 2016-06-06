​По делу о смерти военнослужащего в Карабахе арестован его сослуживец

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Арестован сослуживец 19-летнего военнослужащего срочной службы, младшего сержанта Хорена Арутюняна, погибшего от огнестрельного ранения в оккупированном Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил Следственный комитет Армении.

По информации, арестован младший сержант по фамилии Хачатрян. По официальной версии, Арутюнян получил смертельное огнестрельное ранение на боевой позиции в результате нарушения Хачатряном правил обращения с оружием.

Уголовное дело заведено по статье "нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека". Статья предусматривает наказание от 4 до 8 лет.