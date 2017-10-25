По делу о гибели солдата Арама Хачатряна арестован младший сержант

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Младшему сержанту предъявлено обвинение в связи с гибелью военнослужащего Арама Хачатряна.

Как передает Report, об этом сoобщает News.am.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в ходе следствия установлено, что солдат был ранен около 12:40 часов 20 октября на боевой позиции N-ской части. По дороге в больницу юноша скончался.

По данным следствия, ранение А.Хачатряну нанесено в результате прицельного выстрела младшего сержанта. Помимо этого, установлено, что младший сержант позволял себе оскорблять сослуживцев. Ведется следствие для выяснения мотивов этих действий.