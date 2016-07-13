ПЕА: Мы высоко ценим инициативу России в связи с нагорно-карабахским конфликтом

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Мы высоко ценим все инициативы в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом.

Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сиявуш Новрузов.

Он считает положительным обстоятельством активность России в решении конфликта.

С.Новрузов отметил, что организация Россией встреч президентов Азербайджана и Армении, инициатива в связи с поэтапным урегулированием конфликта, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в регион и проведенные им встречи являются положительным шагом: "В рамках саммита НАТО в Польше президент Ильхам Алиев встретился с госсекретарем США Джоном Керри и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Считаю, что на встречах были обсуждены вопросы урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и в поэтапной форме. После апрельских боев Армения, в том числе мировая общественность, поняли, что замороженные конфликты не являются решенными конфликтами. То есть, если конфликт заморожен, он может разгореться в любой момент. Наглядным примером этого были апрельские бои. С другой стороны, армянская общественность была убеждена в том, что в случае начала войны международные организации, отдельные государства будут выступать в интересах Армении. Однако армяне стали свидетелями того, что мировая общественность признает факт оккупации азербайджанских земель и ведения войны на этих землях. Международные организации заявили, что апрельские бои не являются агрессией против территории Армении".

Представитель ПЕА заявил, что Азербайджан рано или поздно вернет свои земли: "Нагорно-карабахский конфликт не может продолжаться долго. Азербайджан свыше 20 лет надеется на перемирие. Мы стараемся решить конфликт мирным путем. Если за короткий период времени конфликт не найдет своего решения, Азербайджан может воспользоваться альтернативными вариантами. Наша страна имеет сильную армию, Азербайджан является ведущим государством в регионе, владеет сильным экономическим потенциалом и развитием. То есть, Азербайджан в любой момент может освободить свои земли от оккупации. Решение конфликта мирным путем в рамках территориальной целостности Азербайджана выгодно и для Армении. Так, после решения конфликта могут быть восстановлены отношения с Арменией. На самом деле, это шанс для Армении для выхода из рецессии".

С.Новрузов подчеркнул, что все конфликты во всем мире должны решаться в рамках территориальной целостности государств.

Отметим, что 11 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Азербайджан. В рамках визита он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. На проведенных встречах в основном обсуждались вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.