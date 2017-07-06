Американский политолог: Ужасная историческая ошибка, что мировое сообщество молчит после убийства армянами азербайджанского ребенка

© Report.az

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Мировое сообщество должно осудить акты насилия, совершенные вооруженными силами Армении на суверенных территориях Азербайджана.

Об этом Report заявил американский политолог Питер Тейс, комментируя недавний обстрел армян села Алханлы Физулинского района, в результате которого была убита 2-летняя девочка и ее бабушка, а также была ранена одна жительница.

"Это ужасная историческая ошибка, что лидеры Европейского Совета, Еврокомиссии и Белого Дома молчат по этому поводу, что неприемлемо. Убитый армянами ребенок такой же невинный, как убитые в результате терактов в Лондоне, Париже и в других частях мира мужчины и женщины. Мировое сообщество погрязло в двойных стандартах. Минская группа ОБСЕ еще одна неудавшаяся организация из-за своей слабой работы и отсутствия конкретных результатов", - сказал П.Тейс.

Отметим, что вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 с позиций расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан.

В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 года рождения погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями. По данному факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса: 116.0.6 (осуществление широкомасштабных разрушений не вызванных военной необходимостью), 116.0.7 (нападение на неохраняемые территории населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на объекты не являющиеся военной целью, ясно видимые и различимые, в том числе особо охраняемые, исторические, религиозные, учебные объекты, объекты искусства, научные, благотворительные, медицинские объекты или места расположения больных и раненых), 116.0.10 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц не участвующих в боях), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) 29,120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 120.2.12-ой (убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), ведется следствие.