Pew Research Center: Карабахский конфликт среди лидеров по числу собранных подписей среди петиций Белого дома

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Вопрос урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта занимает второе место по количеству собранных подписей среди петиций, поданных президенту США в разделе We The People, размещенных на официальном сайте Белого Дома. Об этом сообщает Report со ссылкой на американский исследовательский центр Pew Research Center, который проанализировал все петиции, направленные за пять лет с момента создания раздела в 2011 году.

Данная петиция, озаглавленная как "Установление справедливости и предотвращение большой катастрофы" (Армяно-азербайджанский конфликт вокруг территорий Нагорного Карабаха) набрала 331 914 подписей. Отметим, что петиция была размещена на сайте 6 апреля 2016 года.

Первое место заняла петиция, набравшая 367 180 голосов "Об официальном признании баптистской церкви Вестборо, как "группы ненависти". Петиция была подана 14 декабря 2012 года.

Согласно установленным правилам, Белый дом обязан дать официальный ответ, если в течение месяца петиция наберёт не менее 100 тыс. подписей.

Отметим, что сайт петиций был создан президентом США Бараком Обамой в 2011 году в рамках инициативы Открытого правительства. Первичный порог подписей петиций для реакции исполнительной власти США составлял 5 тыс. подписей, однако позже, в 2013 году порог увеличили до 100 тыс.