Посол ЕС: В процессе карабахского урегулирования наблюдается динамика

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Всем понятно, что в последние месяцы наблюдается динамика в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report со ссылкой на Tert.am, об этом заявил руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, говоря об участии ЕС в процессе урегулирования карабахского вопроса.

Он отметил, что венский саммит открыл новую главу в усилиях, направленных на урегулирование вопроса, была сделана попытка найти честное и многостороннее решение проблемы.

"Этот процесс продолжается. ЕС полностью поддерживает данный формат урегулирования, в котором главную роль играют сопредседатели Минская группа ОБСЕ. ЕС содействует этому процессу", - сказал Петр Свитальский.

Посол отметил, что завтра Армению посетит специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа, он проведет встречи с президентом и главой МИД и другими высокопоставленными чиновниками.

По словам руководителя делегации, его визит преследует цель содействовать процессу карабахского урегулирования.