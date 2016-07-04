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    Посол ЕС: В процессе карабахского урегулирования наблюдается динамика

    Венский саммит открыл новую главу в усилиях, направленных на урегулирование данного вопроса

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/  "Всем понятно, что в последние месяцы наблюдается динамика в процессе урегулирования  нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report со ссылкой на Tert.am, об этом заявил руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, говоря об участии ЕС в процессе урегулирования карабахского вопроса.

    Он отметил, что венский саммит открыл новую главу в усилиях, направленных на урегулирование вопроса, была сделана попытка найти честное и многостороннее решение проблемы.

    "Этот процесс продолжается. ЕС полностью поддерживает данный формат урегулирования, в котором главную роль играют сопредседатели Минская группа ОБСЕ. ЕС содействует этому процессу", - сказал Петр Свитальский.

    Посол отметил, что завтра Армению посетит специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа, он проведет встречи с президентом и главой МИД и другими высокопоставленными чиновниками.

    По словам руководителя делегации, его визит преследует цель содействовать процессу карабахского урегулирования.

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