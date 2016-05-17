​Песков выразил осторожный оптимизм ходом нагорно-карабахского урегулирования

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Кремле рассчитывают, что по поводу урегулирования нагорно-карабахского конфликта можно было бы проявить осторожный оптимизм.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы хотим надеяться на то, что есть основание для сдержанного оптимизма в том плане, что это (встреча президентов Армении и Азербайджана в Вене) позволит продолжению устойчивого перемирия", - заявил Песков.

Он отметил, что российский МИД предпринимает усилия, способствующие урегулированию конфликта.