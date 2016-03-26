Песков: РФ прикладывает усилия для урегулирования в Нагорном Карабахе

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Ситуация в нагорно-карабахском урегулировании пока оставляет желать лучшего, Россия последовательно прикладывает усилия для того, чтобы процесс не стоял на месте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Что касается Карабаха, то, конечно, скажем так, заявления о безоговорочной позиции одной стороны в подобных конфликтах, тем более о готовности оказать помощь с применением силы, ни коим образом не способствует прогрессу", — сказал Песков в эфире программы "Право знать!" на ТВЦ.

"Ситуация в нагорно-карабахском урегулировании пока не характеризуется прогрессом, а на самом деле пока оставляет желать лучшего. Россия последовательно вместе с группой (стран) прикладывает усилия для того, чтобы процесс не стоял на месте и чтобы хотя бы медленное, но было поступательное движение. Пока похвастаться нечем, но единственный выход — это чтобы "пятерка" создавала благоприятные условия и для Еревана, и для Баку", — добавил он.