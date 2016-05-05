Песков: Ереван не обсуждал с Москвой вопрос о признании так называемой "НКР"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Москва рассчитывает, что стороны карабахского конфликта будут избегать шагов, которые могут нарушить достаточно хрупкое перемирие.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, это не обсуждалось с Москвой. Мы очень внимательно наблюдаем за решениями, которые принимаются в этом контексте. И, безусловно, мы по-прежнему рассчитываем, что стороны конфликта будут избегать каких-либо шагов, которые могут нарушить достаточно хрупкое перемирие и привести в целом к эскалации напряженности в Нагорном Карабахе", - заявил журналистам Д.Песков, отвечая на вопрос, обсуждался ли с Москвой законопроект о признании независимости так называемой "Нагорно-карабахской республики" Арменией.