 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Перешедшая на территорию Азербайджана гражданка Армении возвращена в свою страну - ФОТО

    Государственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан сделала заявление

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская Республика, ссылаясь на международные гуманитарные правовые нормы, 12 ноября вернула Армении гражданку этой страны Абовян Лусину Гукасовну 1942 г.р., задержанную 8 ноября 2015 года на территории Газахского района Азербайджанской Республики. 

    Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан.

    В ходе процесса, осуществляемого Государственной комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан и министерством обороны, и при посредничестве Международного комитета красного креста, раздавались выстрелы из ближайшей армянской позиции, поэтому сотрудники рабочей группы комиссии обратились к представителям комитета Красного креста относительно получения гарантий безопасности с противоположной стороны и приостановления огня. После выполнения этих требований была осуществлена репатриация Л.Абовян. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi