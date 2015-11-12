Перешедшая на территорию Азербайджана гражданка Армении возвращена в свою страну - ФОТО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская Республика, ссылаясь на международные гуманитарные правовые нормы, 12 ноября вернула Армении гражданку этой страны Абовян Лусину Гукасовну 1942 г.р., задержанную 8 ноября 2015 года на территории Газахского района Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В ходе процесса, осуществляемого Государственной комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан и министерством обороны, и при посредничестве Международного комитета красного креста, раздавались выстрелы из ближайшей армянской позиции, поэтому сотрудники рабочей группы комиссии обратились к представителям комитета Красного креста относительно получения гарантий безопасности с противоположной стороны и приостановления огня. После выполнения этих требований была осуществлена репатриация Л.Абовян.