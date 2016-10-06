Павший шехидом азербайджанский военнослужащий похоронен в Бардинском районе - ФОТО

Барда 6 октября. REPORT.AZ/ Павший шехидом военнослужащий ВС Азербайджана похоронен в Бардинском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, военнослужащий сверхсрочной службы Мамедов Махиль Сахиб оглу похоронен на кладбище села Соганвердилер.

На похоронах шехида участвовали официальные лица исполнительной власти Бардинского района, министерства обороны и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, представители районной общественности.

Отметим, что шехид С.Мамедов 10 месяцев назад добровольно отправился на военную службу. Он пал при предотвращении армянской провокации на фронте в направлении Физули.