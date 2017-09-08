Патриарх Кирилл: Стороны карабахского конфликта должны предпринять шаги по примирению и возвращению беженцев

Москва. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сложившаяся ситуация вокруг нагорно-карабахского конфликта требует разработки мер по укреплению доверия между сторонами.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с духовными лидерами Азербайджана и Армении в Москве.

"Данная встреча поможет нам преодолевать те разногласия, которые в иной аудитории преодолеть сложно. Это конечно не значит, что мы обладаем неким чудодейственным подходом к разрешению проблемы", - заявил Патриарх.

По его словам, в ходе встречи стороны смогут достигнуть неких общих соглашений, выработать совместный текст, который отражал бы совместное понимание и видение путей решения конфликта.

"Я высоко ценю вашу добрую волю и готовность всемерно содействовать в решении нагорно-карабахского конфликта. Сам факт нашей встречи является важнейшим свидетельством готовности наших народов, о миротворческом потенциале наших религий. Трудно оставаться в стороне от продолжающегося трагического противостояния. Страданиями и горечью в сердце отзывается гибель людей в результате военных действий. Эти события побуждают нас вновь возвысить голос в защиту невинных", - подчеркнул глава РПЦ.

По его словам, роль религиозных лидеров заключается в том, чтобы призывать стороны конфликта положить конец кровопролитию во имя сохранения ценных жизней своих граждан и предпринять конкретные шаги, ведущие к примирению, возвращению беженцев и обеспечению их безопасности.

"Сложившаяся ситуация требует разработки мер по укреплению доверия между сторонами", - добавил он.