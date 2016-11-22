Патриарх Кирилл: Рана Нагорного Карабаха до сих пор кровоточит

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Рана Нагорного Карабаха до сих пор кровоточит".

Как сообщает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время встречи в Москве с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Как отметил патриарх Кирилл, обращаясь к Аллахшукюру Пашазаде, задача религиозных деятелей – содействовать миру.

"Мы знаем, что до сих пор кровоточит рана Нагорного Карабаха. Я с благодарностью отмечаю ваш вклад в диалог, который имел место на протяжении последних лет и, по крайней мере, содействовал тому, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе не радикализировался и не наносил тяжких ран на тела людей, которые живут в тех местах", - поблагодарил шейх-уль-ислама патриарх.

Также патриарх подчеркнул значимость связей между Россией и Азербайджаном. "Россия и Азербайджан тесно связаны друг с другом. Самая большая русская диаспора живет в Азербайджане, русские являются важным фактором в жизни Азербайджана. То же самое могу сказать об азербайджанцах, которые проживают в России и занимаются здесь бизнесом и политикой", - заявил глава РПЦ.