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    Пашинян считает урегулирование карабахского вопроса одним из основных приоритетов нового правительства

    Парламент Армении одобрил программу нового правительства страны

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Национальное собрание (парламент) Армении одобрило в четверг на внеочередном заседании программу нового правительства страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, среди основных пунктов - стремление к развитию отношений с Россией и готовность к переговорам с президентом Азербайджана по урегулированию в Карабахе.

    За принятие документа, представленного премьер-министром Николом Пашиняном, проголосовали 62 депутата, против - 39.

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