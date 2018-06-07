Пашинян считает урегулирование карабахского вопроса одним из основных приоритетов нового правительства

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Национальное собрание (парламент) Армении одобрило в четверг на внеочередном заседании программу нового правительства страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, среди основных пунктов - стремление к развитию отношений с Россией и готовность к переговорам с президентом Азербайджана по урегулированию в Карабахе.

За принятие документа, представленного премьер-министром Николом Пашиняном, проголосовали 62 депутата, против - 39.