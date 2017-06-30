ПАСЕ проведет в Афинах встречу в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта - ЭКСКЛЮЗИВ

Страсбург. 30 июня. REPORT.AZ/ "Проведение очередной встречи, посвященной урегулированию конфликтов планировалось провести в Вене. К сожалению, в связи со сложной международной ситуацией невозможно собрать партнеров вместе, поэтому эта встреча была перенесена".

Об этом французскому бюро Report заявил председатель подкомитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по конфликтам, содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Штефан Шеннах.

Он сообщил, что 25 сентября этого года в столице Греции - Афинах состоится встреча в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта: "На этой встрече предусмотрено участие всех партнеров, участвующих в миротворческом процессе, а также членов Минской группы ОБСЕ. В ходе встречи будут проведены обсуждения в связи с урегулированием 4-х конфликтов на пространстве Совета Европы, однако нагорно-карабахский конфликт считается приоритетным. Перерыв в переговорах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта связан с изменениями в парламенте Армении".

Вюсала Исметгызы