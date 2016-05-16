Парламент Армении не будет рассматривать вопрос признания "независимости" Карабаха

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Национальное собрание Армении не будет обсуждать законопроект о признании "независимости" Нагорного Карабаха.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по итогам прошедшего 16 мая обсуждения в постоянной комиссии НС по внешним связям законопроект не получил положительного заключения, следовательно, не войдет в повестку парламента.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним отношениям Артак Закарян отметил, что еще не пришло время для подобного шага.