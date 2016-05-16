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    Парламент Армении не будет рассматривать вопрос признания "независимости" Карабаха

    Законопроект не получил положительного заключения со стороны постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Национальное собрание Армении не будет обсуждать законопроект о признании "независимости" Нагорного Карабаха.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по итогам прошедшего 16 мая обсуждения в постоянной комиссии НС по внешним связям законопроект не получил положительного заключения, следовательно, не войдет в повестку парламента.

    Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним отношениям Артак Закарян отметил, что еще не пришло время для подобного шага.

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