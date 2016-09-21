Президент Франции: Париж готов принять глав Азербайджана и Армении для переговоров по Карабаху

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд выразил готовность принять президентов Азербайджана и Армении - Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна - в рамках переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в послании Ф.Олланда С.Саргсяну по случаю Дня независимости Армении.

"Позвольте подтвердить мою приверженность, направленную на справедливое и стабильное урегулирование нагорно-карабахского конфликта посредством переговоров. Готов принять в Париже встречу для обсуждения мер по продвижению вперед этого чрезвычайно долго длящегося конфликта", - заявил Олланд.