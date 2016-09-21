 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Франции: Париж готов принять глав Азербайджана и Армении для переговоров по Карабаху

    Франция привержена справедливому и стабильному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд выразил готовность принять президентов Азербайджана и Армении - Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна - в рамках переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в послании Ф.Олланда С.Саргсяну  по случаю Дня независимости Армении.

    "Позвольте подтвердить мою приверженность, направленную на справедливое и стабильное урегулирование нагорно-карабахского конфликта посредством переговоров. Готов принять в Париже встречу для обсуждения мер по продвижению вперед этого чрезвычайно долго длящегося конфликта", - заявил  Олланд.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi