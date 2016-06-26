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    ​Папа Римский надеется на мирное решение конфликта в Карабахе

    Франциск и католикос всех армян в Ереване подписали совместную декларацию

    Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск и Католикос всех армян Гарегин Второй в воскресенье подписали в Первопрестольном Святом Эчмиадзине совместную декларацию, где выразили надежду, что касающиеся Нагорного Карабаха вопросы получат мирное решение, сообщает Report со ссылкой на Риа "Новости".

    "Уважение к религиозным различиям является необходимым условием для мирного сосуществования различных этнических и религиозных общин. И, являясь христианами, мы призваны искать и реализовывать пути мира и примирения. В этом смысле мы надеемся, что все касающиеся Нагорного Карабаха вопросы получат мирное решение", — говорится в совместной декларации.

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