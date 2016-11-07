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    Паоло Джентилони: Италия внесет свой вклад в урегулирование карабахского конфликта

    Мы приложим усилия для усиления работы сопредседателей

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Италия как страна-председатель в ОБСЕ в следующем году, и как непостоянный член Совбеза ООН внесет свой вклад в урегулирование карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.

    Он добавил, что во время председательства Италии в ОБСЕ страна будет уделять внимание всем замороженным конфликтам на пространстве Европы: "Примечательно к нагорно-карабахскому конфликту, мы приложим усилия для усиления работы сопредседателей".

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