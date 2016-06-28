Пан Ги Мун: ООН обеспокоена нерешенностью затянувшихся конфликтов в регионе ОБСЕ

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ ООН выражает обеспокоенность по поводу нерешенности затянувшихся конфликтов в регионе ОБСЕ, в частности cлучаями нарушения режима прекращения огня, имевших место в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна участникам открывшейся сегодня в Вене конференции по безопасности ОБСЕ, зачитанном генеральным директором офиса ООН в Женеве Михаелем Моллером.

В своем обращении Пан Ги Мун также заявил, что возглавляемая им организация привержена поддержке усилиям ОБСЕ по решению конфликтов и других важных вопросов в регионе.